‹ Önceki Haber ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor Sonraki Haber › Bakan Pekcan: Haziran ayı geçiş dönemi olacak Bakan Pekcan: Haziran ayı geçiş dönemi olacak

Piyasalara istihdam morali

07.06.2020 - 11:50 | Son Güncelleme :
Piyasalara istihdam morali | Ekonomi Haberleri

ABD’de mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinde sürpriz yaşandı. İstihdamda 8 milyon azalma beklenirken, 2.5 milyonluk artış yaşandı. Borsalarda yorgunluk emarelerinin ortaya çıktığı bir dönemde açıklanan bu veri, piyasalara moral verdi.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Ekonomilerin açılması, mayıs ayı verileriyle birlikte ekonomide dipten dönüş görüşünün belirginleşmesi, düşük faiz ve parasal genişleme politikaları olumlu havanın temel dayanakları. Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısında faiz oranları beklentilere paralel olarak değişmedi. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar Euro arttırılarak 1 trilyon 350 milyar Euro’ya çıkarması beklentileri aşan bir hamleydi. Ayrıca gerektiği kadar parasal genişlemeye devam mesajı verildi. Fakat haftanın sürprizi ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinden geldi. Beklentiler 8 milyon azalma yönünde iken 2.5 milyon artış şeklinde geldi. Hatırlanacağı üzere nisan ayında 20 milyon azalmıştı. İşsizlik oranı da yüzde 13.3’3 düştü. Nisan ayında 14.7 idi. Borsalarda yorgunluk emarelerinin ortaya çıkmaya başladığı bir aşamada bu veri moral verdi, yükseliş hareketine yeniden ivme kattı.

KRİZ YAŞANMAMIŞ GİBİ

Piyasalar, salgında ikinci dalga tedirginliğini ve ABD-Çin gerginliği ile ABD’de devam eden protestoları unuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi’nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte ‘benzeri görülmemiş’ bir düzeyde olacağını ve ekonomide 2020’de yüzde 8.7 daralma beklediklerini açıkladı. Fed’in ve yatırım bankalarıyla kredi derecelendirme kuruluşlarının 2020 ikinci çeyrek için görüşleri de benzer yönde. Buna karşılık borsalar koronavirüs öncesi zirvelerine oldukça yaklaştılar. Sanki kriz hiç yaşanmamış gibi. Tam bir ‘V’ formasyonu. Sert bir dip hareketi ve aynı şeklide toparlanma.

YATIRIMCI BORSAYA

Beklenti fiyatlamaları önemli ama borsaları canlı, kârlı ekonomiler ve şirketler taşır diye bir kabul gören bir görüş var. Önümüzdeki dönem en azından bir veya birkaç çeyrek bilançolar iyi gelmeyecek. Borsalardaki coşkunun nedeni geçen yazılarımızda da vurguladığımız üzere alternatifsizlik. Faiz düşük ve düşük kalmaya devam edecek. Merkez bankaları ve hükümetler parasal genişleme ve mali teşvik politikalarına devam ediyor. Türkiye özelinde bakacak olursak, enflasyon yüzde 11.39, Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 8.25, mevduat faizleri de o civarda. Negatif faiz yatırımcıyı borsaya itti. Bankalardaki yabancı para mevduatının tekrar artmaya başlaması da bunun yansıması. Merkez Bankası verilerine göre bankalardaki yabancı mevduatı tekrar 200 milyar doların üzerine çıktı. Mayıs ayı başında 194 milyar dolar seviyelerinde idi. Risk teşkil edebilecek gelişmelere bu aşamada duyarsızlık devam ederken olumlu seyrini sürdüren finans piyasaları, artan risk iştahıyla ‘bardağın dolu tarafını görmeye’ devam ediyor.

BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 112.500 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 114.000-115.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk destekler ise 109.000-108.000 seviyelerinde. 108.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 105.500-106.000 seviyelerinde. Çıkış trendi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. Ancak destek noktalarında tepki alım denemeleri görülse de henüz güç kazanmış değil. Destek noktaları 6.74-6.72 ve 6.68 seviyelerinde bulunurken 6.68 daha önemli. Direnç seviyeleri 6.78 ve 6.84 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 6.84 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Kısa dönem yön tayini için 6.68-6.84 destek direnç bandı izlenebilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.022 Değişim: 0,44% Hacim : 12.000 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 109.546 05.06.2020 Yüksek 110.602
Açılış: 110.143
6,7653 Değişim: 0,19%
Düşük 6,7351 06.06.2020 Yüksek 6,7885
Açılış: 6,7528
7,6312 Değişim: -0,35%
Düşük 7,6205 06.06.2020 Yüksek 7,6972
Açılış: 7,6579
366,95 Değişim: -1,39%
Düşük 364,49 05.06.2020 Yüksek 373,08
Açılış: 372,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.