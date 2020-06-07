Piyasalara istihdam morali | Ekonomi Haberleri

ABD’de mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinde sürpriz yaşandı. İstihdamda 8 milyon azalma beklenirken, 2.5 milyonluk artış yaşandı. Borsalarda yorgunluk emarelerinin ortaya çıktığı bir dönemde açıklanan bu veri, piyasalara moral verdi.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Ekonomilerin açılması, mayıs ayı verileriyle birlikte ekonomide dipten dönüş görüşünün belirginleşmesi, düşük faiz ve parasal genişleme politikaları olumlu havanın temel dayanakları. Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısında faiz oranları beklentilere paralel olarak değişmedi. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı (PEPP) 600 milyar Euro arttırılarak 1 trilyon 350 milyar Euro’ya çıkarması beklentileri aşan bir hamleydi. Ayrıca gerektiği kadar parasal genişlemeye devam mesajı verildi. Fakat haftanın sürprizi ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinden geldi. Beklentiler 8 milyon azalma yönünde iken 2.5 milyon artış şeklinde geldi. Hatırlanacağı üzere nisan ayında 20 milyon azalmıştı. İşsizlik oranı da yüzde 13.3’3 düştü. Nisan ayında 14.7 idi. Borsalarda yorgunluk emarelerinin ortaya çıkmaya başladığı bir aşamada bu veri moral verdi, yükseliş hareketine yeniden ivme kattı.

KRİZ YAŞANMAMIŞ GİBİ

Piyasalar, salgında ikinci dalga tedirginliğini ve ABD-Çin gerginliği ile ABD’de devam eden protestoları unuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi’nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte ‘benzeri görülmemiş’ bir düzeyde olacağını ve ekonomide 2020’de yüzde 8.7 daralma beklediklerini açıkladı. Fed’in ve yatırım bankalarıyla kredi derecelendirme kuruluşlarının 2020 ikinci çeyrek için görüşleri de benzer yönde. Buna karşılık borsalar koronavirüs öncesi zirvelerine oldukça yaklaştılar. Sanki kriz hiç yaşanmamış gibi. Tam bir ‘V’ formasyonu. Sert bir dip hareketi ve aynı şeklide toparlanma.

YATIRIMCI BORSAYA

Beklenti fiyatlamaları önemli ama borsaları canlı, kârlı ekonomiler ve şirketler taşır diye bir kabul gören bir görüş var. Önümüzdeki dönem en azından bir veya birkaç çeyrek bilançolar iyi gelmeyecek. Borsalardaki coşkunun nedeni geçen yazılarımızda da vurguladığımız üzere alternatifsizlik. Faiz düşük ve düşük kalmaya devam edecek. Merkez bankaları ve hükümetler parasal genişleme ve mali teşvik politikalarına devam ediyor. Türkiye özelinde bakacak olursak, enflasyon yüzde 11.39, Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 8.25, mevduat faizleri de o civarda. Negatif faiz yatırımcıyı borsaya itti. Bankalardaki yabancı para mevduatının tekrar artmaya başlaması da bunun yansıması. Merkez Bankası verilerine göre bankalardaki yabancı mevduatı tekrar 200 milyar doların üzerine çıktı. Mayıs ayı başında 194 milyar dolar seviyelerinde idi. Risk teşkil edebilecek gelişmelere bu aşamada duyarsızlık devam ederken olumlu seyrini sürdüren finans piyasaları, artan risk iştahıyla ‘bardağın dolu tarafını görmeye’ devam ediyor.

BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 112.500 seviyesinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 114.000-115.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk destekler ise 109.000-108.000 seviyelerinde. 108.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 105.500-106.000 seviyelerinde. Çıkış trendi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURU KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. Ancak destek noktalarında tepki alım denemeleri görülse de henüz güç kazanmış değil. Destek noktaları 6.74-6.72 ve 6.68 seviyelerinde bulunurken 6.68 daha önemli. Direnç seviyeleri 6.78 ve 6.84 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 6.84 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Kısa dönem yön tayini için 6.68-6.84 destek direnç bandı izlenebilir.

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