‹ Önceki Haber Moody's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı Moody's Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor

06.06.2020 - 11:13 | Son Güncelleme :
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor | Ekonomi Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 16 adet azalarak 12 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 30 Mayıs - 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 206’ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 477 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 39,99 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 41,97 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 38,95 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 37,41 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.022 Değişim: 0,44% Hacim : 12.000 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 109.546 05.06.2020 Yüksek 110.602
Açılış: 110.143
6,7653 Değişim: 0,19%
Düşük 6,7351 06.06.2020 Yüksek 6,7885
Açılış: 6,7528
7,6312 Değişim: -0,35%
Düşük 7,6205 06.06.2020 Yüksek 7,6972
Açılış: 7,6579
366,95 Değişim: -1,39%
Düşük 364,49 05.06.2020 Yüksek 373,08
Açılış: 372,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.