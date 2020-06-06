ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor | Ekonomi Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 16 adet azalarak 12 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 30 Mayıs - 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 206’ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 477 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 39,99 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 41,97 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 38,95 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 37,41 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler