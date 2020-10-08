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"Piyasalar krize dirençlerini kanıtlandı"

08.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme :
"Piyasalar krize dirençlerini kanıtlandı" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Schnabe, "Finans piyasaları krize dirençlerini kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel bugün yaptığı açıklamada, Avrupa’daki finans piyasalarının koronavirüs pandemisinin neden olduğu krize karşı dirençlerini kanıtladıklarını söyledi.

Schnabel, Covid-19 salgınının olumsuz etkisini hafifletmedeki başarının kısmen, şoku büyütmek yerine absorbe etmeyi başaran Euro bölgesi bankalarına dayandırılabileceğinin altını çizdi. Schnabelayrıca, ECB’nin kriz sürecinde uyguladığı para politikalarının da uygun olduğunu vurguladı.

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Diğer yandan, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, merkez bankasının ekonomiyi Covid-19 krizine karşı koruyabilmek için hala cephanesinin bulunduğunu söyledi. ECB’nin eldeki araçlarla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan De Guindos, Euro Bölgesi’nde enflasyonla ilgili beklentilerin düşük kaldığına dikkat çekti.


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