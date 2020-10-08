TUSAŞ İspanyol şirketle sözleşme imzaladı | Ekonomi Haberleri

Artificial, TUSAŞ ile 2.5 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladı.

İspanya merkezli mühendislik ve danışmanlık şirketi Artificial Intelligence Structures SA Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile 2.5 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladı.

Artificial'dan yapılan açıklamaya göre sözleşme, 8 uçuş kontrol çubuğunun tasarımı ve üretimini ve şirketin 200 adet ürünün gelecekte üretimi için tercih edilen tedarikçi olarak belirlenmesini kapsıyor.

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