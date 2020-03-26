Piyasalar bu veriyi takip edecek | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar teşviklerle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvuruları takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak dün de pozitif seyretmesini sağladı.

ABD Senatosu tarafından onaylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketiyle salgınla mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Fed ve ekonomi yönetiminin desteklerine karşın Kovid-19 salgını ABD ve Avrupa'da yayılarak tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı açıklamada, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 2,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Avrupa'da, salgına ilişkin vaka sayısı artmaya devam ederken, hükümetler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için her geçen gün yeni ve daha sert tedbirlere başvuruyor.

İtalya'dan sonra en hızlı yayılmanın görüldüğü İspanya, salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı istedi.

Artan sosyal ve ekonomik endişelere karşın küresel risk iştahı ile dün borsalar yükselişini devam ettirdi, avro/dolar paritesi ise 1,09'un üzerini test etti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,47 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında da genel olarak yükseliş eğiliminin devam ettiği görülürken, Japonya borsası negatif ayrıştı. Japonya'nın Tokyo kentindeki Kovid-19 vakalarında görülen ani artış nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin tedirginlikler borsaya satış getirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Vali Yuriko Koike, son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü bildirdi. Vali Koike, gerekli görülürse, uzmanların tavsiyesiyle kentte sokağa çıkma yasağı da ilan edilebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 3,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise, dün gün içinde 92.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 89.063,03 puandan kapanış yaptı. Dün 6,38-6,48 bandında dalgalanması sonrası günü 6,4170'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4570 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 92.500 ve 95.000 dirençlerinin takip edileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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