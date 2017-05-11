Piyasalar bu veriyi bekliyor !

Cari işlemler dengesinin Mart'ta 3.16 milyar dolar, yıl sonunda 37.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Merkez Bankası, Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Cari işlemler dengesinin Mart ayında 3.16 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 37.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Cari açık geçen yılın Mart ayında 3.73 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32.6 milyar dolar olmuştu.

Reuters'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Mart ayı için cari açık tahminleri 2.9-3.6 milyar dolar bandında yer aldı. Yıl sonu için beklentiler ise 34.9-40 milyar dolar bandında bulunuyor.

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Analistler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da petrol fiyatları, jeopolitik riskler ve güvenlik endişelerinin turizm gelirlerine olumsuz yansıması ve iç talebin yılın kalanında nasıl şekilleneceğinin cari açıkta belirleyici olacağını söylüyorlar.

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2014'te 115 doları aştıktan sonra yönünü aşağı çevirirken, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ve arz fazlasının etkisiyle 2016'nın ilk aylarında 30 doların altına indikten sonra yılı yaklaşık 57 dolar seviyesinden kapadı

Bu yıl ise petrol üreten ülkelerin üretim azaltma anlaşmasına ne derece uyacaklarının fiyatlar üzerinde etkili olması ve iki yönlü baskı yaratması bekleniyor.

Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.2'sine denk gelecek şekilde 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Petrol fiyatları bugünlerde sert düşüş göstermeye başlarken bunun ne kadar kalıcı olacağı ise henüz net olarak kestirilemiyor.

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