"Merkez Bankası'nın son kararları doğru"

Ekonomi Bakanı Zeybekci Merkez Bankası'nın son adımlarının doğru olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın son adımlarını değerlendirdi. Bloomberg News'e konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğu görüşüne katıldığını ifade etti.

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MB'nin Gecelik Likidite Penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesini değerlendiren Bakan Zeybekci, Banka'nın son adımlarının doğru olduğu düşüncesini paylaştı.

Zeybekci ayrıca, "TL geliri olan şirketlerin dövizle borçlanmasının bir maliyeti olması gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası nisan ayı toplantısında Geç Likidite Penceresi faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmiş, politika faizi ve faiz koridorunda ise bir değişikliğe gitmemişti.