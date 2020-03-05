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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

05.03.2020 - 09:51
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de ekonomiye etkileri konusunda alınan tedbirlerle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve salı günü 14 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerin şu ana kadarki sonuçlarına göre, 9 eyalette ipi göğüsleyen Joe Biden güven tazelerken, Bernie Sanders ise 3 eyalette ön seçimleri önde bitirdi. Henüz sonuçları ilan edilmeyen delege zengini California'da, Sanders'ın kazanmaya yakın, Maine'de ise Biden'ın önde olduğu bildiriliyor.

Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise başkanlık seçimi yarışından Biden'ı destekleyerek çekildiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ilk şokunu atlatan New York borsası, dün Biden'ın bakan adaylığına daha yakın olması ve Kovid-19 salgını için ayrılan güçlü harcama bütçesini pozitif yönde fiyatladı. Cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde ADP özel sektör istihdamının da beklentilerden yüksek gelmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 4,53, S&P 500 endeksi yüzde 4,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD borsaları öncülüğünde pay piyasalarında dün yaşanan rallinin, bir kez daha oynaklığın çok yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek, Kovid-19 endişelerinin hala yerli yerinde durduğunu, dolayısıyla yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini ifade etti.

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Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bini aşarken, son iki hafta içinde salgından 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya'da hükümet, Avrupa Birliği’nden (AB) bütçe esnekliği istedi. ABD genelinde ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Merkez bankaları gevşek politikaları ile salgının ekonomiye etkilerini sınırlamak için çaba gösterirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

Bu gelişmelere karşın Avrupa borsalarında dün yüzde 1'i aşan yükselişle görülürken, avro/dolar paritesi, üst üste 8 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırarak, günü yüzde 0,4 azalışla 1,1137'den tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Viyana'da bugün ve yarın gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantıları öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1 artışla 52,1 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı ise 1.640 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün gün içinde 113.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 110.785,38 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün yüzde 0,4 azalışla 6,0782'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın saat 10.30'da Moskova'ya hareket etmesi bekleniyor.

Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
18.00 ABD, ocak ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri


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