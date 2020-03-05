Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.08 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.81 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.09 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0635 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1077 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 15.57 itibarıyla 6.0829 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8132 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8566 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri verisi ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolarda 6.05-6.15 TL bandının izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 düşüşle 96.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1189 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.

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