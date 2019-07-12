‹ Önceki Haber Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Sonraki Haber › Sanayi üretimi açıklandı Sanayi üretimi açıklandı

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

12.07.2019 - 09:54
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 67,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,95 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 67,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Meksika Körfezi'ndeki fırtına ve Orta Doğu’da yükselen tansiyon etkili oluyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 68 bin varil azalarak 29 milyon 830 bin varile geriledi.

##$HABER_1456192$##

OPEC'in haziran ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 470 bin artışla yaklaşık 98 milyon 560 bin varile yükseldi. Küresel petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 68,44 ile 67,95 dolar aralığının direnç, 66,08 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


‹ Önceki Haber Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı Sonraki Haber › Sanayi üretimi açıklandı Sanayi üretimi açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.888 Değişim: -0,52% Hacim : 2.722 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 98.695 12.07.2019 Yüksek 99.871
Açılış: 99.461
5,7099 Değişim: 0,64%
Düşük 5,6677 12.07.2019 Yüksek 5,7166
Açılış: 5,6734
6,4310 Değişim: 0,50%
Düşük 6,3817 12.07.2019 Yüksek 6,4392
Açılış: 6,3991
258,84 Değişim: 1,06%
Düşük 255,94 12.07.2019 Yüksek 259,34
Açılış: 256,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.