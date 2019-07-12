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Sanayi üretimi açıklandı

12.07.2019 - 10:00 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1.3 azalırken; aylık bazda yüzde 1.3 oranında yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2.7, aylık bazda ise yüzde 2 azalması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE yüzde 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.


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