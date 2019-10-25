‹ Önceki Haber Kapasite kullanım oranı açıklandı Kapasite kullanım oranı açıklandı Sonraki Haber › Sektörel güven endeksleri açıklandı Sektörel güven endeksleri açıklandı

Petrol fiyatları yükseldi

25.10.2019 - 10:18
Petrol fiyatları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,48 dolardan işlem görüyor.

Perşembe günü 61,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,42 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 61,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,13 kayıpla 56,05 dolardan alıcı buldu.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, petrol ithalatçısı büyük ekonomilerin ham petrol talebini düşürürken, piyasadaki düşük talep fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

IHS Markit tarafından dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine göre, Almanya'da özel sektör istihdamının ekimde azalarak son 6 yılın ilk düşüşünü kaydetmesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yavaşlama görülebileceği endişelerine yol açtı.

Öte yandan, aralık ayında Viyana'da gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC öncülüğünde Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretiminde kesinti miktarını artırması beklentisinin fiyatlarda yükselişe neden olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,54 ile 61,68 dolar aralığının direnç, 61,40 ile 61,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.538 Değişim: 0,19% Hacim : 1.782 Mio.TL Son veri saati : 11:42
Düşük 100.124 25.10.2019 Yüksek 100.673
Açılış: 100.272
5,7747 Değişim: 0,16%
Düşük 5,7618 25.10.2019 Yüksek 5,7921
Açılış: 5,7653
6,4249 Değişim: 0,25%
Düşük 6,4006 25.10.2019 Yüksek 6,4375
Açılış: 6,4087
279,39 Değişim: 0,21%
Düşük 278,20 25.10.2019 Yüksek 280,21
Açılış: 278,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.