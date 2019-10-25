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Kapasite kullanım oranı açıklandı

25.10.2019 - 10:10 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76.4 olarak gerçekleşirken; önceki veri yüzde 76.3 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti.


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