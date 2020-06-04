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Petrol fiyatları geriledi

04.06.2020 - 10:06
Petrol fiyatları geriledi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

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Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 40,62 ile 42,39 dolar aralığının direnç, 38,85 ile 37,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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