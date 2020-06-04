Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 4 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.76 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.73 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.76 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7128 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7702 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.21 itibarıyla 6.7455 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6076 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5847 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4597 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 97.23 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1241 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.81 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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