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Petrol fiyatları 64 doların üzerinde

30.07.2019 - 09:41
Petrol fiyatları 64 doların üzerinde | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 64,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,15 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın faiz oranlarında indirime gideceği beklentisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Fed’in indirim oranına bağlı olmak üzere küresel petrol fiyatlarının 70 dolar sınırına yaklaşabileceğini belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 64,12 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,78 ile 63,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor. 


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