Japonya Merkez Bankası'ndan 'gevşeme' sinyali | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası, enflasyon zayıflarsa para politikasında gevşeme yapacağı sinyali verdi, politikasını değiştirmedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı, ancak küresel ekonomideki yavaşlamanın ülke ekonomisini tehdit etmesi halinde harekete geçmekten "tereddüt etmeyeceğini" belirtti.

BOJ enflasyon tahminlerini düşürürken, ekonomik görünüm üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu, risklerin ülke dışından kaynaklandığını ve bir türlü ulaşamadığı yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasını daha da geciktirebileceğini belirtti.

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BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve para politikasını 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutacak şekilde belirleyecek. Merkez Bankası varlık alım programında ise değişiklik yapmadı.

BOJ para politikasının yakın gelecekte izleyeceği seyri betimleyen ileriye dönük yönlendirme metninde de değişiklik yapmadı. BOJ faizleri aşırı düşük seviyelerde, "uzunca bir süre, en azından 2020 baharına kadar" kalacağını belirtti. Ancak BOJ karar metnine kısa bir cümle ekleyerek "fiyat hedefini yakalatacak ivmenin kaybolması ihtimalinin artması halinde" para politikasında tereddütsüz gevşemeye gidebileceğine dikkat çekti.