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PepsiCo bilançosu beklentilerden iyi geldi

13.07.2020 - 17:13 | Son Güncelleme :
PepsiCo bilançosu beklentilerden iyi geldi | Ekonomi Haberleri

PepsiCo bilançosu, koronavirüs yasakları nedeniyle beklentilerden iyi geldi.

PepsiCo'nun çeyreklik gelirleri koronavirüs yasakları nedeniyle evden dışarıya çıkamayan insanların aburcubur yönelik harcamaları nedeniyle beklentilerin üzerinde geldi.

Çalkantılı geçen yıl nedeniyle şirketin hisseleri bu sene yüzde 1.6 değer kaybetmiş olsa da şirketin hisseleri piyasalar açılmadan önceki işlemlerde şu anda yüzde 2 artıda bulunuyor.

Yatırımcılar kapalı restoranlar nedeniyle şirketin gazlı içecek satışındaki düşüşü artık dikkate almıyormuş gibi gözüküyor.

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Nielsen piyasa verilerine göre 20 Haziran'da biten haftada internet üzerinden patates cipsi satışları yüzde 93.5, tortilla cips satışları yüzde 101.2 arttı.

PepsiCo alt kuruluşu olan Frito-Lay'in Kuzey Amerika'daki satışları ikinci çeyrekte yüzde 7 artarken yine PepsiCo'nun başka bir alt kuruluşu olan Quaker Oats'un satışları yüzde 23 artış gösterdi.

PepsiCo'nun Kuzey Amerika'daki gazlı içecek satışlarından elde ettiği gelir satışa sunulduğu birçok nokta ve restoranların kapalı kalması nedeniyle yüzde 7 geriledi.

Toplamda şirketin net hasılatı yüzde 3 gerileyerek 15.95 milyar dolar seviyesine düşse de beklenti şirket gelirlerinin 15.38 milyar dolar seviyesine gerilemesi yönündeydi.


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