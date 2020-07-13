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Türk CEO yönetiyordu! Servet değerine satıldı

13.07.2020 - 16:59
Türk CEO yönetiyordu! Servet değerine satıldı | Ekonomi Haberleri

Teknoloji şirketi Analog Devices rakip firma Maxim'i yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı. Şirketin CEO görevini Tunç Doluca yürütüyordu. Doluca şirketin yönetim kuruluna girecek.

Yarıiletken üreticisi Analog Devices Inc , ABD'nin bu yılki en büyük birleşmesine imza atarak ve otomotiv ve 5G pazar payını genişletmek için rakip firma Maxim Integrated Products'ı Pazar günü yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı.

Teklif, Maxim'e hisse başına 78.43 dolar ile, Cuma kapanışına kadar yaklaşık yüzde 22'lik bir değere karşılık geldi. Maxim hisseleri, pazar öncesi yüzde 17’lik artışla 75 dolara yükselmişti. Analog Devices hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Reuters'ta pazar günü geç saatte yayınlanan bir Analog Devices’ın gelir ve maliyet sinerjiyi artırarak Maxim'i almak için ileri görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

İki şirket tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın Maxim'in otomotiv ve veri merkezi pazarlarındaki gücünü, Analog Devices’ın geniş endüstriyel, iletişim ve dijital sağlık hizmetleri alanlarına kattığı belirtildi.

Norwood, Massachusetts merkezli Analog Devices, ulaşım ve sağlık hizmetlerinden enstrümantasyon ve taşınabilir tüketici cihazlarına kadar çeşitli sektörlere sensörler, veri dönüştürücüler, amplifikatörler ve diğer sinyal işleme ürünleri sunuyor.

San Jose, Kaliforniya merkezli Maxim, otomobil, imalat, enerji, iletişim, sağlık ve bağlı cihazlarda kullanılan analog çip tasarlayıp üretiyor.

Şirketler, yapılan açıklamada Maxim hissedarlarının, sahip oldukları her hisse başına 0.630 Analog Devices hisse senedi alacağını açıkladı.

Anlaşmanın, iki yıla kadar 275 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağlayarak iki kuruluşun toplam kazançlarına kapanıştan sonra yaklaşık 18 ay içinde katkı yapması bekleniyor.

Genel Müdür Tunç Doluca da dahil olmak üzere iki Maxim yöneticisi Analog Devices yönetim kuruluna katılacak.


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