Pegasus yolcu sayısını yüzde 4.7 arttırdı
Pegasus'un eylül ayı yolcu sayısı yüzde 4.7 arttı, doluluk oranı ise 1.9 puan geriledi.
Pegasus'un KAP'a bildirdiği eylül ayı ve ocak-eylül dönemi trafik sonuçları şu şekilde:
* Yolcu sayısı Eylül'de yüzde 4.7 artışla 2.76 milyon oldu; iç hat yolcu sayısı yüzde 1.8 gerilerken, dış hat yolcu sayısı yüzde 14.7 arttı
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* Yolcu doluluk oranı Eylül'de 1.9 puan düşüşle yüzde 85.7 oldu
* Yolcu sayısı Ocak-Eylül'de yüzde 11 artışla 23.06 milyon oldu; iç hat yolcu sayısı yüzde 9.8, dış hat yolcu sayısı yüzde 12.1 arttı
* Yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül'de 2 puan artışla yüzde 86.3 oldu
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