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"Para politikasında anlaşılır olmak hayati önemde"

10.10.2018 - 09:23 | Son Güncelleme :
"Para politikasında anlaşılır olmak hayati önemde"

New York Fed Başkanı Williams, "Finans piyasalarında aksaklık oluşmaması için para politikasında anlaşılır olmak hayati önemde" değerlendirmesinde bulundu.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları esnasında finans piyasalarında oluşabilecek aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için şeffaf ve açık iletişim yürütmenin hayati önemde olduğunu ifade etti.

Fed'in üç yıla yakın süredir devam eden para politikasında sıkılaştırma, birçok şeyin yanı sıra sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çıkmasına neden oldu.

Türkiye ve Arjantin başta olmak üzere birçok ülke ekonomisi para birimlerindeki değer kaybı nedeniyle zora girdi.

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Sermaye çıkışları görülen gelişmekte olan ekonomilerden Endonezya'nın Bali kentinde konuşan Williams, faiz artırımlarının öngörülebilir ve kademeli şekilde devam etmesinden yana olduğunu ve şekilde yapılacak faiz artışlarının diğer merkez bankalarına da yardımcı olacağını ifade etti.

Endonezya Merkez Bankası ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta konuşan Williams, "Kendi içinde bağlantılı bir dünyada politika oluştururken öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri de şeffaflık ve iletişim kanallarını açık tutarsak ortak amacımız olan güçlü ve istikrarlı ekonomilere ulaşmamızı zorlaştıran anlamaları, piyasa aksaklıklarını ve oynaklığı asgariye indirebileceğimizdir" dedi.

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