Çimsa'dan borçlanma aracı ihracı kararı

Çimsa 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Çimento üreticisi Çimsa yurtiçinde 1 milyar liraya kadar üç yıla kadar vadede borçlanma kararı aldı. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre borçlanma araçları nitelikli yatırımcılara satılacak.

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