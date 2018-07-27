Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi

24 Haziran seçimleri öncesinde özelleşen 13 şeker fabrikasından 6’sında henüz devrin gerçekleşmediği öğrenildi. Doğuş Çay, ihalesini kazandığı ve 1 milyar 336 milyon lira ödemesi gereken 3 fabrikayı devralabilmek için ek süre isterken sahibi Süleyman Karakan, “İşler biraz zor, faizleri görüyorsunuz” dedi.

Türkşeker'e ait 25 şeker fabrikasından 13’ünün özelleştirme ihaleleri 24 Haziran seçimleri öncesinde tamamlanmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunca da (ÖYK) satışlar onaylanmıştı. Ancak aradan geçen süre zarfında 2 milyar 241 milyon liralık 7 fabrikanın yeni sahiplerine devri yapılırken, 2.6 milyar liralık 6 fabrika için henüz devrin gerçekleşmediği öğrenildi. Doğuş Çay, ihalesini kazandığı ve 1 milyar 336 milyon lira ödemesi gereken 3 fabrikayı devralabilmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) ek süre istedi.

İŞLER ZOR, FAİZLER YÜKSEK

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Doğuş Çay’ın da aralarında bulunduğu Doğuş Gıdanın sahibi Süleyman Karakan, Hürriyet’e Afyon, Niğde Bor ve Yozgat fabrikaları için süre uzatımı istediklerini söyledi. Kendilerinin de gelecek haftadan itibaren fabrikaları almaya başlayacağını belirten Karakan’ın şu sözleri dikkat çekti: “İşler biraz zor, faizleri görüyorsunuz. Birilerinin iddia ettiği gibi bu fabrikalar kelepir değil, faizler çok yüksek, elimizi taşın altına koyup 3 bin 500 kişi çalıştırıyoruz. Bu fabrikalar peşkeş çekildi, diyorlar. Öyle olsaydı kolayca alırdık.”

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FABRİKALARIN DURUMU

Edinilen bilgiye göre ÖİB, toplam 2 milyar 241 milyon lira bedelle özelleştirdiği Erzurum-Erzincan ile Muş, Çorum, Kırşehir, Turhal ve Elbistan şeker fabrikalarını yeni sahiplerine devretti. Kırşehir’i 330 milyon liralık teklifiyle kazanan Tutgu Gıda yöneticisi Miraç Caner Batur, kendilerinin fabrikayı yüzde 30’u peşin, 48 ay vadeyle aldıklarını söyledi. Toplam özelleştirme tutarı 2 milyar 610 milyon lira olan ve aralarında Doğuş Gıdanın aldığı Afyon, Niğde ve Yozgat ile birlikte Ilgın, Alpullu ve Burdur fabrikalarının da henüz devrolmadığı öğrenildi.

UYARDIK AMA DİNLEMEDİLER

ŞEKER-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Kayseri Şeker’in aldığı Turhal dışındaki tüm fabrikaların işi bilmeyenlere satıldığını belirterek, “Alıcıların şeker üretimiyle ilgili hiç birikimleri yok, yarı yolda kalabilirler. Ülke de işveren de kaybetti, yazık oldu. 7 fabrikanın devri tamamlanırken, 6 tanesi bekliyor. Bu fabrikaları işletmek kolay değil. Süresi dolan işçilerimiz emekli edildi, diğerleri ise kamuda kalmayı tercih etti. Bilmeyen kişilerin bu fabrikaları yönetmesi, uzun yıllar çalıştırması zor. Ne yapacaklar bilmiyorum. Çok söyledik, uyardık ama bizi dinleyen olmadı. Bu fabrikalarda çalışmaya devam eden işçi sayımız 40-50’yi geçmiyor” dedi.

KİM NE KADAR VERDİ?

25 şeker fabrikasından 14’ü için özelleştirme kararı alınmış ve ihaleler yapılmıştı. Bunlardan Doğuş Çay, Niğde-Bor, Yozgat ve Afyon şeker fabrikalarını toplam 1 milyar 336 milyon liralık teklifiyle kazanmıştı.

Ilgın’ı 637 milyon lirayla Alteks, Çorum’u 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt, Tokat Turhal’ı 569 milyon TL ile Kayseri Şeker, Kırşehir’i 330 milyon lira ile Tutgu Gıda, Burdur’u 487 milyon lirayla Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu; Elbistan’ı 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, birleştirilerek satışa çıkan Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarını 287 milyon lirayla Albayrak Turizm, Alpullu’yu 150 milyon lirayla Binbir Gıda, Muş’u 230.2 milyon lirayla MBD inşaat kazanmıştı. Kastamonu şeker fabrikasının ihalesi ile yetersiz teklif gelmesi nedeniyle iptal edilmişti.

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