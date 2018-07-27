‹ Önceki Haber "Merkez Bankası'nın faiz kararından memnunuz" "Merkez Bankası'nın faiz kararından memnunuz" Sonraki Haber › Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi

Yarım asırlık sanayi devinin iflasına onay

27.07.2018 - 11:32
Yarım asırlık sanayi devinin iflasına onay

Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda da sonuç değişmedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz 4 Temmuz günü karara bağlandı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği iflas kararının yerinde olduğuna hükmetti. Uzun yıllar, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Feniş Alüminyum hakkında verilen iflas kararı ise Norveçli sigorta şirketinin açtığı davaya dayanıyor.

Temeli 1960’lı yılların başında atılan Feniş Alüminyum San. Ve Tic. AŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesindeydi. Hürriyet' ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; şirket bir süre önce mali darboğaza girdi. İşçi ücretlerini dahi ödemekte güçlük çeken şirket, Norveç merkezli Euler Hermes Norge ile de davalık durumdaydı.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, alacak sigortası şirketi Euler Hermes, bir başka Norveç şirketi Hydro Alimenyum AŞ’nin bir takım alacaklarını sigortaladı.

Hydro Alimenyum’un Feniş AŞ’den olan 6 milyon 30 bin dolarlık alacağını, sigorta şirketi Euler Hermes ödedi.

##$HABER_1447964$##

ALACAKLI KONUMA GELDİ

Euler Hermes, ödemeyi yaptıktan sonra Feniş AŞ’ye karşı temlik alacaklısı konumuna geldi. Şirket, alacağın tahsili için Feniş AŞ’ye karşı 19 Aralık 2014’te iflas yolu ile takip yoluna geçti.

Gebze 2. İcra Müdürlüğünde yapılan 5 milyon 458 bin 99 dolarlık takibe Feniş AŞ tarafı itiraz etti.

SİGORTA DEVİ, İFLASINI İSTEDİ

Euler Hermes tarafı bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile Mayıs 2015’te Gebze Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

Dava dosyasına sunulan belgelerde Euler Hermes tarafı, alacaklı olduklarına dair 27 faturanın bulunduğunu, söz konusu kayıtların Feniş’in kayıtlarında da olduğu kaydedildi.

FENİŞ: BORCUMUZ YOK

Feniş AŞ adına yapılan savunmada ise, usulü bir takım hataların yanı sıra, Euler Hermes’in alacaklı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, hukuki dayanaktan yoksun olduğu öne sürüldü.

Mahkeme tarafların savunma ve delileri yanı sıra bilirkişi raporu da aldı. Rapor, Euler Hermes lehine çıktı. Mahkeme 2 yıl süren yargılama sonrası kararını verdi.

Mahkeme 19 Ekim 2017’de yarım asırlık devin iflasına karar verdi.

İFLAS KARaRINA ‘ONAY’

Feniş AŞ tarafı bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliyesi 17. Hukuk Dairesi geçen 4 Temmuz günü kararını verdi.

Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, Feniş AŞ tarafı, istinaf mahkemesinin bu kararını Yargıtay’a taşıdı.

1963 YILINDA KURULDU

Feniş Alüminyum 1963 yılında Bostancı'da kuruldu. 1969 yılında Çayırova'dan Gebze’ye taşındı.

36 bin 300 metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, uzun yıllar İSO 500 listesinde yer aldı.

Çok sayıda alacaklısı olan şirketin, işçilere de 15 milyon TL seviyesinde borcu bulunuyor. Feniş AŞ’nin sahibi Sedat Aloğlu, bir dönem TÜSİAD yönetiminde de yer almıştı.


Etiketler

‹ Önceki Haber "Merkez Bankası'nın faiz kararından memnunuz" "Merkez Bankası'nın faiz kararından memnunuz" Sonraki Haber › Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi Özelleştirilen 13 şeker fabrikasından sadece 7’si devredildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.585 Değişim: 0,81% Hacim : 8.171 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.445 27.07.2018 Yüksek 95.977
Açılış: 94.903
4,8574 Değişim: -0,19%
Düşük 4,8420 27.07.2018 Yüksek 4,8831
Açılış: 4,8664
5,6660 Değişim: -0,11%
Düşük 5,6419 27.07.2018 Yüksek 5,6848
Açılış: 5,6721
191,09 Değişim: -0,12%
Düşük 190,34 27.07.2018 Yüksek 192,05
Açılış: 191,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.