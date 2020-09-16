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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

16.09.2020 - 11:09
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün temmuz ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 162,2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,8 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 199 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, temmuzda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 600 milyon dolarlık düşüşle 20,6 milyar dolara geriledi.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar düşüşle 6,9 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, temmuzda 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 41,9 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, temmuzda geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 14,8 milyar dolar azalarak 110,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 206 milyon dolar azalarak 8,3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,8'ini dolar, yüzde 34'ünü avro, yüzde 2,5'ini Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,3'ünün dolar, yüzde 43,4'ünün avro, yüzde 15,1'inin Türk lirası ve yüzde 2,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 56,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,9 milyar dolar olduğu gözlendi.


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