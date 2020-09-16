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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları

16.09.2020 - 11:41
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3.174 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşeşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 470,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 473,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3.174 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.964 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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