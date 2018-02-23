Oyuncak devi 200 mağazasını daha kapatıyor

İflas başvurusu ardından 180 mağazasını kapatma kararı alan oyuncak devi Toys "R" Us, yeni aldığı bir kararla 200 mağazasını daha kapatacak.

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us geçen yıl yaptığı iflas başvurusu ardından 180 mağazasını kapatacağını duyurmuştu. Şirket bu yıla da kötü giriş yapınca 200 mağazasını daha kapatma kararı aldı.

Son rakamlarla birlikte şirketin kapatacağı mağazası sayısı 380'e yükselirken işten çıkarılacak kişi sayısının ise 9 bini aşması bekleniyor.

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Şirket iflas başvurusunda bulunmadan önce dünya genelinde 1.600 mağazası bulunuyordu.

Toys "R" Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

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