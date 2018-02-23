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Mali kriz yaşayan devin iflası istendi

23.02.2018 - 05:03 | Son Güncelleme :

Bir süreden beri mali darboğaz içinde olan teknoloji perakende markası Bimeks’e karşı bu kez iflas davası açıldı. Şirketten olan alacağın icra yolu ile tahsil edilememesi nedeni ile açılan davada iflasa karar verilmesi halinde, bir dönemin devi olan Bimeks için tasfiye sürecine geçilecek.

Yaşadığı mali darboğaz nedeni ile mağazaları birer birer kapanan Bimeks’e (Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.AŞ) karşı ilk iflas davası da açıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında, davacı taraf Mordahay Namet isimli bir kişi. Edinilen bilgilere göre, şirketin tahvillerinden satın alan Namet, ödemesi yapılmadığı gerekçesi ile 2 yıl kadar önce şirkete karşı icra takibine geçti. Şirket, takibe itiraz etti. Bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile dava açıldı.

Yapılacak yargılama sonrası, mahkemenin iflas kararı vermesi halinde şirketin tasfiyesi gündeme gelecek. Davanın yargılamasına 21 Mart’ta başlanacak. İflas davasına konu alacak tutarını ise 100 bin TL olduğu belirtildi.

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FAALİYETLER DURMA NOKTASINDA

Yaşanan süreç ile ilgili şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na dün yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

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*Ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcıları, Şirketimizin sunduğu bu plan ile ilgili cevaplarını yazılı olarak şirketimize bildirmeye devam etmektedirler.

*Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır.

*Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.

SEKTÖRÜN DEVLERİNDEN BİRİYDİ

Faaliyetlerine 1990 yılında başlayan Bimeks’in, mali kriz öncesi mağaza sayısı 2016 yılında 138’di. Şirketin, alacaklıları arasında çok sayıda personel de bulunuyor.


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