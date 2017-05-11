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Otomotiv üretimi nisan ayında arttı

11.05.2017 - 12:47

Otomotiv sanayi toplam üretimi, otomobil üretimindeki keskin yükselişin desteğiyle Nisan'da yüzde 21 arttı.

Otomotiv sanayinin hafif ve ağır araç üretimi Nisan ayında otomobil üretimindeki keskin artışın etkisiyle geçen yıla kıyasla yüzde 21 artarak 149 bin 20 adete yükseldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre otomotiv sanayinin üretimi ilk dört ayda geçen yıla kıyasla yüzde 22 artışla 573 bin 239 adet oldu.

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Otomobil üretimi Nisan ayında yüzde 36 artarak 101 bin 839 adet olurken, Ocak-Nisan döneminde yüzde 42 artışla 402 bin 94 adete çıktı.

Otomobil dışarıda bırakıldığında, sektörün üretimi Nisan ayında yüzde 2.9 gerilerken, Ocak-Nisan dönemi üretimi 8.3 geriledi.

Sektörün toplam ihracatı Nisan ayında adet bazında yüzde 26, ilk dört ayda ise yüzde 31 artarak sırasıyla 117 bin 233 adet ve 472 bin 632 adete yükseldi. Otomobil Nisan ayında ihracatın adet bazında yüzde 70'ini, ilk dört ayda ise yüzde 71'ini oluşturdu.


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