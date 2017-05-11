Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu. Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon yoluyla da bugün fonlama yapmadı.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

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Dün yüzde 11.94 seviyesinde oluşan ortalama fonlama maliyetinin bugün anlamlı bir değişim göstermesi beklenmiyor.

TCMB verilerine göre, piyasa 66,992 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 19,594.6 milyon lira oldu. Piyasa dün 75,651 milyon lira eksi rezervle açılmış, bankaların serbest depo bakiyeleri 23,912.4 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.

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