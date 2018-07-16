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Otomotiv üretimi ilk yarıda azaldı

16.07.2018 - 08:48
Otomotiv üretimi ilk yarıda azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-haziran dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazardaki daralma sonucunda haziran ayı gerilemenin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri oldu.

Toplam üretim haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 131 bin 194 adet olarak gerçekleşti. Haziranda toplam ihracat yüzde 5 gerileyerek 109 bin 695 adede düşerken, iç pazardaki daralma yüzde 39'a ulaştı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 843 bin 193 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 gerileyerek 557 bin 269 adet oldu. Toplam pazar ise ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin 487 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 10 daraldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisi ilk yarıda yaşanan keskin düşüşü ticari araç ihracatıyla bir miktar gidermiş oldu. Ticari araç ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 8 artarak, iç pazardan kaynaklanan üretim kaybını bir miktar dengeledi.

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HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 19 AZALDI

Yıla iyi bir üretim performansıyla başlayan ticari araç grubu ise yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre toplam üretimini yüzde 7 artırdı. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 5, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 31 yükseldi.

Ancak ticari araç pazarında daralma 2017 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 16'ya ulaştı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 19 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM İHRACAT 688 BİN 81 ADET OLDU

Yılın ilk yarısında ihracat adet bazında yüzde 4 azalırken, otomobil ihracatında yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 688 bin 81 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracatı 460 bin 552 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 15 artarken, avro bazında ise yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 5,4 milyara geriledi.

Verileri değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda başlayan yavaşlama haziranda farklı bir boyuta ulaştı. Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir dizi önlemler alınmalı. Devlet vergi toplarken, 'birim araç başına' değil 'büyüyen piyasadan toplanacak vergi' olarak düşünmelidir. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önündeki engeller hızla kaldırılmalı ve devlet ihalelerinde öncelik Türkiye'de üretilen yerli araçlar ekseninde olmalıdır. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de mutlaka uygulanmalıdır."


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