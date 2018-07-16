EPDK İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine atama
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'nin 15 Temmuz'da sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine de İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
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