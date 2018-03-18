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Otomotiv sektörünün karı yüzde 32 arttı

18.03.2018 - 22:54

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 32 artarak 3 milyar 321,6 milyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2017 yılı finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 31,7 artarak 3 milyar 321,6 milyon liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 3'ü karını artırırken, 1'i zarardan kara geçti. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 4'ü ise 2016 yılına göre net kar anlamında olumsuz performans sergiledi.

Ford Otosan 1 milyar 490 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, aynı zamanda yüzde 56'lık artışla 2016 yılına göre karını en fazla artıran otomotiv şirketi unvanına da sahip oldu. Ford Otosan, 2016 yılında 955,3 milyon lira net kar açıklamıştı.

Otomotiv şirketleri arasında net karda 1 milyar lira sınırını aşan diğer şirket de Ford Otosan gibi yine bir Koç Holding ortaklığı olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) oldu. Tofaş, 2017 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 32,2 artırarak 1 milyar 282,8 milyon liraya çıkardı.

Koç Holding'in Ford Otosan ve Tofaş dışında iki şirketi daha Borsa İstanbul'daki otomotiv sektöründe yer alıyor. Bu iki şirketten Otokar karını yüzde 42,6 artırarak 99,34 milyon liraya yükseltirken, Türk Traktör'ün net karı ise yüzde 13,3 gerileyerek 320,8 milyon liraya indi.

Otomotiv şirketleri arasında, 2016'daki 73,5 milyon liralık zarardan 2017'de 6,9 milyon lira net kara geçen Karsan Otomotiv dikkati çekerken, aynı dönemde 40 milyon liralık kardan 13,1 milyon lira zarara geçen Tümosan Motor ve Traktör ise olumsuz anlamda öne çıktı.

Anadolu Isuzu 48,4 milyon lira ile 2017'de en fazla zarar açıklayan şirket olurken, otomotiv şirketleri arasında en yüksek satış hacmine sahip 3 şirketten biri olan Doğuş Otomotiv'in ise net karı 237,7 milyon liradan 183,2 milyon liraya geriledi.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TOPLAM AKTİFLERİ 40 MİLYAR LİRA SINIRINDA

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 24,9 artışla 64 milyar 525,5 milyon liraya ulaşırken, tüm şirketlerin satışlarını artırdığı görüldü.

Satışlarını 2017'de yüzde 38,6 ile en fazla artıran şirket olan Ford Otosan, aynı zamanda Borsadaki otomotiv sektöründe 25,3 milyar lira ile en yüksek satış rakamına sahip şirket olarak da öne çıkıyor. Satışları 2017'de en az artan şirket ise yüzde 9,2 ile Otokar oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 20,3 yükselerek 39 milyar 711,3 milyon liraya çıktı. 2017 finansal sonuçlara göre zarar açıklamasına karşın aktifleri yüzde 64,2 artarak 1 milyar 453,5 milyon liraya ulaşan Anadolu Isuzu bu açıdan dikkati çekti. Tüm şirketlerin aktiflerini 2017'de artırdığı görülürken, diğerlerine göre daha düşük performans gösteren şirket, yüzde 6,5'lık artış ile Doğuş Otomotiv oldu.

Aktifler bazında borsada işlem gören şirketler arasında ilk sırayı 13 milyar 875,1 milyon lira ile Tofaş alırken, onu 12 milyar 11,7 milyon lira ile Ford Otosan izledi.


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