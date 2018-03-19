Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru yeni haftada 3.95 seviyesinin üzerini görürken, sterlin ve euro kuru yeni tarihi zirvesini gördü. Piyasaların gözü bu hafta Fed'in faiz kararında olacak.

Jeopolitik ve siyasi endişeler, yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri ile geçtiğimiz hafta döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş haftanın kritik gündem maddesi olan Fed'in kritik faiz kararı öncesi devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,95 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9526 seviyesini görerek 30 Kasım 2017'den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL saat 17.25 itibarıyla 3.9442 seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası bugün yüzde 0.60 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.

Dolar/TL 22 Kasım 2017'de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Dolar endeksi 89,88 seviyesinde bulunurken, euro/dolar ise 1.2298 seviyesinde...

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STERLİN VE EURO'DAN REKOR ÜZERİNE REKOR

Euro/TL tarihi rekorunu 4.8690 seviyesine taşırken, şu dakikalarda 4.8583 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise Brexit haberleri ile yükselirken 5.5644 ile tarihi rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.5405 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

GCM Forex Analisti Enver Erkan, "Jerome Powell liderliğinde yapılacak olan ilk Fed toplantısının haftasına girilirken, piyasalar da bu toplantıdan gelecek olan kararları beklemektedir. Bunun öncesinde cuma günü yukarı doğru hareketlenmiş bir dolar endeksi (DXY) hareketi, aynı zamanda da diğer gelişmekte olan ülke paralarından haftalık bazda negatif ayrışan Türk Lirası hareketi görülmüştür. ABD’de siyasete ilişkin gelişmelerin, ekonomi ve para politikasının önüne geçtiği geçen haftanın aksine, bu hafta Fed beklentileri ve ekonomiye dair beklentilere doğru odak noktası kayacaktır. Fed’in 25 baz puan faiz artırması bekleniyor ve bu tamamıyla fiyatlamaların içerisinde" dedi.

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Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Fed konusunda odaklandığımız nokta geleceğe dair faiz beklentilerinin ortaya konulduğu nokta grafiğindeki hareketler olacaktır. Piyasalar Fed’den toplamda 3 faiz artırımı bekliyor ve bu beklentinin 4 veya daha fazla faiz artırımına kayması durumunda dolar temasında güçlü fiyatlama reaksiyonları söz konusu olabilir. Faiz kararı ve nokta tahminleri gördükten sonra Başkan Powell’in basın toplantısını ve ileriye dönük yönlendirmesini takip edeceğiz. Konuşmasında ABD ekonomisinde ılımlı büyüme ve güçlü istihdam dinamiklerine vurgu yaparken, enflasyon da toparlanmanın zaman alabileceğini vurgulayabilir. Fed ekonomik tahminlerini de güncelliyor ve özellikle enflasyon bacağında yapılabilecek yukarı yönlü güncellemeler de Fed’den faiz artırım beklentilerini yükseltebilir.

Dolar/TL kuru kısa vadeli olarak yükseliş trendinin güncel alt noktası 3,90 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe Dolar/TL kuru yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Dolar/TL kuru 3,9000 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 3,9230 başta olmak üzere 3,9340 ve 3,9465 bariyerlerine taşımak isteyebilir. Alternatif olarak da Dolar/TL kuruna yönelik negatif fiyatlama davranışların/tepkilerin daha etkin bir görünüm oluşturabilmesi içinse 3,9000 seviyesi altındaki kalıcı hareketler takip edilebilir. Euro/TL kurunda önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 4,78 – 4,80 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. İngiltere’de Brexit senaryosunun sindirilmiş olması ve “Hard Brexit mi, soft Brexit mi” sorularının muhtemelen ara bir modelle cevap bulabileceğini, bunun yanın yanında Carney’nin ve dolayısıyla BOE’nin faiz artırma isteğinin Sterlin/TL'nin daha da güçlendireceğini düşünüyoruz, bu yüzden Sterlin/TL diğer Türk Lirası çaprazlarına göre daha hızlı çıkabilir."

KAR REALİZASYONLARI GELEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Veri takvimi açısından sakin bir gün geçiriyoruz ancak TL varlıklar kayıplarını derinleştirmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana iç piyasadaki oynaklık sürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana, Türkiye’ye yönelik risk algısında tansiyonun artıyor olması piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor. Dış piyasada, dolar temkinli olsa bile bu durum kurların yukarı yönde sert tepki vermesini zorlaştırıyor. Sterlin/TL ve Euro/TL’de yeni rekor seviyeler izlenirken, Dolar/TL kurunda ise 3.94 seviyesinin üzerini konuşuyoruz. Son bir saatlik dilimde, özellikle Sterlinde pozitif bir ayrışma izleniyor. Gelen bir habere göre, İngiltere Brexit geçiş şartlarında AB ile anlaştı. Brexit ile ilgili sürecin uzun zamandır tartışıldığı ve Sterlin üzerinde baskı kurduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla, Sterlin majör para birimleri karşısında değerlenmekte zorlanıyordu. Ancak, bu haberin etkisi bugün veri akışı olmamasına rağmen Sterlin son günlerdeki sıkışık seyrini bozduğu gibi para biriminin pozitif fiyatlanmasını destekliyor." dedi.

Kardağ şunları ekledi: TL negatif ayrışıyordu, Sterlinde son anda kazandığı güçle Sterlin/TL’de 5,5625 ile rekor tazeledi. Euro/TL kurunun da bugün rekor tazelemeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Kur 4.8685 ile rekorunu test etti. Günün geri kalanı içinde dikkatli olmakta yarar var. TL’deki agresif tavır sürüyor ve haber akışlarında TL’yi rahatlatacak bir durum olmadıkça kurlar cephesinde geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz.

Dolar/TL kuru içinde 3.90 bölgesini destek noktası olarak izliyoruz. Ancak, bugün 3.95 seviyesinin üzerine doğru tepkisini sürdürme ihtimalini bekleyebiliriz. Bu tepkisine rağmen belli direnç noktalarından kar realizasyonlarının da gelebileceğini unutmamakta yarar var.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i Fed'in faiz artıracağı beklentisi ve cari açıktaki genişlemenin ekonomiye yönelik endişeleri artırmasıyla Cuma kapanışına göre 1 baz puan artışla 178 baz puana yükselerek bir ayın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye'nin dolar cinsi eurobondlarının fiyatı da verim eğrisi genelinde geriledi ve 2041 vadeli tahvilin fiyatı 13 ayın yeni dip seviyesine geldi.

Tradeweb verisine göre Türkiye'nin Ocak 2041 vadeli eurobondu 0.2 sent düşüşle 93.51 dolar ile Şubat 2017'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Tahvil piyasasında ise 10 yıllık tahvilin bileşik faizi spot piyasada yüzde 12.81 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine yarın 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvili yeniden, yeni 10 yıllık gösterge olacak olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.20 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç edecek.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Jerome Powell başkanlığında salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak faiz kararı, çarşamba günü açıklanacak.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed kararlarının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

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