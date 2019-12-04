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Otomotiv sektöründen 2.7 milyar dolarlık ihracat

04.12.2019 - 11:40
Otomotiv sektöründen 2.7 milyar dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv sektörü kasım ayında 2.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 691 milyon 318 bin dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci kasım ayı ihracatını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı.

Otomotivin ocak-kasım dış satımı 28,1 milyar dolara ulaşırken, bu dönemdeki ihracat ortalaması da 2,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 17 olarak kaydedildi.

Sektörün kasım ayı ihracatındaki düşüşte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubundaki yüzde 16 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 63 azalmanın etkili olduğu belirtildi.
İhracatta Afrika ülkelerine yüzde 20 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 52 artışlar yaşandı.

ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI

Kasım ayında ürün grupları bazında, binek otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 1 milyar 167 milyon dolara çıktı.

Tedarik endüstrisi dış satımının yüzde 1,5 azalışla 901 milyon dolar olduğu belirlendi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 azalarak 375 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 9,5 artışla 192 milyon dolar oldu. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 63 azaldı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 13,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 7,5 azalırken, Romanya'ya yüzde 18,5, ABD ve Birleşik Krallık'a yüzde 13, Slovenya'ya yüzde 88, Rusya'ya yüzde 15 ihracat artışı gerçekleşti.

Binek otomobillerde, en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 46 arttı. Bu grupta, Fransa'ya yüzde 13, Polonya'ya yüzde 27, İsrail'e yüzde 454, Fas'a yüzde 106, Portekiz'e yüzde 61 ihracat artışı yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 20, Belçika'ya yüzde 26, Hollanda'ya yüzde 25, ABD'ye yüzde 66 ihracat düşüşü olduğu tespit edildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla dış satıma imza atılan ülke olan Hollanda'ya yüzde 173 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallık'a yüzde 32, Fransa'ya yüzde 22, Belçika'ya yüzde 36, ABD'ye yüzde 100 düşüş olduğu kaydedildi.

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 azalarak 399 milyon dolara geriledi. İtalya'ya ise yüzde 6 artışla 260 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa'ya ihracat yüzde 1 artarak 258 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 16,5, Belçika'ya yüzde 27,5, Romanya'ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı. Aynı ürün grubunda ihracat, Slovenya'ya yüzde 8, Hollanda'ya yüzde 27,5, Fas'a yüzde 35, Rusya'ya yüzde 21, İsrail'e yüzde 150 artış gösterdi.

Kasımda toplam ihracattan 77,2 pay alan AB ülkelerine ihracat yüzde 3,5 düşüşle 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Afrika ülkelerine ihracatta yüzde 20, BDT Ülke Grubu'na yüzde 11, Orta Doğu ülkelerine yüzde 52 artış görüldü.


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