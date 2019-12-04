BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti | Ekonomi Haberleri

BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti
BDDK'nın, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
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İptal kararı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.
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