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Otomobil üretiminde 10 yılın rekoru

12.04.2017 - 11:59 | Son Güncelleme : 12.04.2017 - 12:26

Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre toplam üretimin önemli bir bölümünü oluşturan otomobil üretimi ise Mart ayında yüzde 42 artışla 109,443 ilk çeyrekte yüzde 44 artışla 300,255 oldu.

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Verilere göre sektörde ihracat Mart'ta yüzde 38 artışla 135,965 adete, ilk çeyrekte ise yüzde 33 artışla 355,339 adete yükseldi.

OSD verilerine göre, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 8 oranında daralarak 159,868 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daraldı ve 115,963 adet olarak gerçekleşti.

OSD değerlendirmesine göre 2017 yılı ilk çeyrek verileri incelendiğinde son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 13, otomobil pazarı yüzde 23 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 oranında düşüş gösterdi.


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