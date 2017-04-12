Fitch 'ekonomi için tehdit' fikrinden vazgeçti

Fitch, Trump'ın global ekonomik istikrar için tehdit oluşturduğu fikrinden vazgeçti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat'ta global ekonomi için tehdit uyarısında bulunmuştu, ancak nisan ayında ise bunun tam tersini söyledi. Fitch, bu kez Trump'ın büyüme yanlısı gündeminin GSYH'yi beklenenden fazla etkileyeceğini söyledi.

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Fitch, yine de Trump'ın korumacılığı ve ABD'nin borçları konusundaki endişelerinin sürdüğünü de söyledi.

Fitch Ratings, Obama döneminde yıllık ortalama yüzde 1,6 büyüyen ABD'nin 2018'de yüzde 2,6 büyümesini bekliyor ve bu beklentisini Trump'ın büyüme yanlısı ajandasına bağlıyor.