Otokar'dan 29 milyon dolarlık ihracat

Otokar, Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28.9 milyon dolar bedelli ihracat bağlantısını kesinleştirdiğini duyurdu.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi açıklamayı KAP'a bildirdi. Açıklamada; söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Otokar'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

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"Şirketimiz, Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28,9 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir.

Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır."

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