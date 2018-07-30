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BDDK'dan yeni varlık şirketi kurulmasına onay

30.07.2018 - 10:40
BDDK'dan yeni varlık şirketi kurulmasına onay

BDDK Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin kurulmasına izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin kurulmasına izin verdi.

Reuters'da yer alan habere göre; açıklamayı BDDK yaptı. Açıklamada, Fiba Holding, Murat Özyeğin, Ayşe Can Özyeğin Oktay, Fiba Faktoring ve Fiba Kapital Holding tarafından 20 milyon TL ödenmiş sermayeli bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verildiği belirtildi.


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