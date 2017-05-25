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OPEC 'üretim kısıntısı' kararını verdi

25.05.2017 - 14:46

Bir OPEC delegesi, "OPEC üretim kısıntısını dokuz ay daha uzatmaya karar verdi" şeklinde açıklama yaptı.

Bir OPEC delegesi, üye ülkelerin petrol üretimlerini kısma uygulamasını 2018 Mart ayına kadar dokuz ay süreyle uzatmaya karar verdiklerini söyledi. Bu uygulamaya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin yanı sıra en büyük üreticilerden Rusya'nın da katılması bekleniyor.

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Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer üretici ülkeler bu konuda bugün ayrı bir toplantı yapacak. Bu ülkeler Ocak ayında OPEC'in aldığı karara katılmışlardı.


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