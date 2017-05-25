Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem'den 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, dolardaki volatilitenin Türk lirasına çok fazla yansıyacağını düşünmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bankacılık sektörünün mevduat/kredi oranını düzeltecek adımların önümüzdeki dönemde atılacağını düşündüğünü belirterek, bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası'nın (TCMB) çalıştığını söyledi.

Ertem NTV canlı yayınında, "Bankacılık sektöründe kredi ile mevduat oranlarının düzenlenmesine dönük önümüzdeki günlerde adımlar atılacağına inanıyorum. BDDK ve Merkez bankası bu konu üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

Mevduat faizlerinin mevcut seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Ertem, şöyle devam etti:

"Bankacılık sektörü mevduat toplamayı sadece faiz yükseltmekle yaparsa hem kendi ayağına hem de Türkiye ekonomisinin ayağına kurşun sıkar. Sektör daha innovativ ve hizmet odaklı yapılanmaya gitmeli. Faizleri yükseltecek çaba içerisine girmemeli. Mevduat üzerinden faiz yarışına girmek çok yanlış."

##$HABER_1438666$##

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü tekrarlayarak "Bu konu gündemimde olmaya devam edecek" demişti.

ERTEM'DEN DOLAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, "Dolardaki volatilitenin Türk lirasına çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum. Bu seviyenin devam edeceği kanaatindeyim. FED kararı sonrasında dalgalanma olsa da mevcut seviye 2017 boyunca sürer diye düşünüyorum."