Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi

Okul sütü ihalesinde, birim fiyat olarak en düşük teklifi, birinci kısım için 0,6999 lira ile Yörükoğlu Süt, ikinci kısım için 0,6969 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı, üçüncü kısım için 0,69 lira ile Paksüt, dördüncü kısım için de 0,6998 lira ile Güney Süt verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim döneminde, haftada üç gün yaklaşık 32 bin anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye dağıtılmak üzere gerçekleştirilen 200 mililitre sade yağlı UHT okul sütü alımı ihalesi "açık ihale usulü" ile Bakanlıkta yapıldı.

Komisyon Başkanı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihale kapsamında Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Paksüt Süt San. ve Tic. AŞ, Güney Süt San. ve Gıda Mad. Tic. AŞ ve Pınar Süt Mamulleri AŞ - Dimes AŞ ortaklığı olmak üzere toplam 4 şirketin teklifte bulunduğunu söyledi.

Çelik, ihalede yaklaşık maliyetin, birinci kısım için 37 milyon 3 bin 956,6 lira, ikinci kısım için 62 milyon 458 bin 311,17 lira, üçüncü kısım için 64 milyon 321 bin 101,66 lira, dördüncü kısım için 21 milyon 996 bin 740,55 lira olmak üzere toplam 185 milyon 780 bin 109,98 lira olduğunu bildirdi.

İhalede, söz konusu şirketlerin zarflarının incelenmesi ve teknik bir sorun bulunmamasının ardından teklifler açıklandı.

4 KISIM İÇİN VERİLEN TEKLİFLER

Buna göre, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 58 milyon 347 bin 456 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi 0,6999 lira birim fiyatı ve toplam 40 milyon 837 bin 384,45 lira ile Yörükoğlu Süt verdi.

İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 95 milyon 648 bin 256 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi 0,6969 lira ve toplam 66 milyon 657 bin 269,61 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı verirken, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 100 milyon 990 bin 896 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için de en düşük teklif 0,69 lira birim fiyatı ve toplam 69 milyon 683 bin 718,24 lira ile Paksüt'den geldi.

Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 35 milyon 720 bin 592 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 0,6998 lira birim fiyatı ve 24 milyon 997 bin 270,28 lira ile Güney Süt sundu.

Tekliflerin detaylı incelemesinin ardından sonuçlar daha sonra kamuoyuna açıklanacak.

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