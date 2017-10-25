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Bakan Özhaseki: Hiç kimseyi evsiz bırakmayacağız!

25.10.2017 - 16:21 | Son Güncelleme : 25.10.2017 - 17:22

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi'nin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özhaseki,"Herkese ev vermek için mücadele Ufak tefek katkılar belki alabiliriz, ama hiç kimseyi evsiz bırakmayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi'nin tanıtım toplantısında konuştu. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, Tapu ve Kadastro İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde 20-24 Kasım'da düzenlenecek. 

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 149 tebliğin sunulacağın kongrenin sonunda "İstanbul Deklerasyonu"nun yayımlanacağını bildirdi.

"TAPU VE KADASTRO İSTANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Tapu ve Kadastro İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü binasının müzeye dönüştürüleceğini söyleyen Bakan Özhaseki, Osmanlı Devleti'nde araziyle ilgili işlemlerin yapıldığı ve işlemlere ait defter, bilgi, belgenin muhafaza edildiği binanın 2 bölümden oluştuğunu, o döneme has şartları taşıdığını ifade etti. 


Etiketler

  • Tapu ve Kadastro
  • Mehmet Özhaseki
  • Kongre
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