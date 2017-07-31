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MTV ödemesinde son gün

31.07.2017 - 12:05

MTV ve gelir vergisinin ikinci taksiti ödemelerinin de 31 Temmuz'a (bugün) kadar yapılması gerekiyor.

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisinin taksit ödemeleri için vakit daraldı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017 yılının mart ayından temmuz ayına ertelenen 3. taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Pazartesi yani bugün sona eriyor. Diğer taraftan 7020 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan mükellefler de borçlarının birinci taksitini ödeyecek.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk taksidin mutlaka ödenmesi gerekiyor.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, her iki yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında toplamda 96,2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırdıklarını, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi kapsamında 25 milyar liralık tahakkuk gerçekleştirdiklerini böylece söz konusu kanunlar kapsamında yeniden yapılandırmada toplamda 121 milyar liraya ulaştıklarını açıklamıştı.

MTV VE GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ

 Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri de bugün günü sona erecek.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi de GİB'in internet sitesi üzerinden ödenebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bu ay sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

 MTV taksit ödeme işlemleri online sistem üzerinden gerçekleşebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı' nın internet sitesinde anlaşmalı bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabiliyor. Ödeme işlemleri iki taksit şeklinde ödenebileceği gibi, tek seferde de ödenebiliyor.

MTV FİYATLARI

 Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları araç türüne ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Resmi Gazete’de yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.

Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak. 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1-3 yaş arası 1,301 cm3 - 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 35 lira; 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 827 lira MTV alınacak.

4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alınacak.

7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak. Yeni MTV'ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.


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