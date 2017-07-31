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Milyonlarca kişi için zam pazarlığı başlıyor

31.07.2017 - 12:15

5 milyon 100 bin kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç yarın başlıyor.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme süreci yarınki toplantıyla başlayacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapacak.

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.

MEMUR-SEN'DEN ÜÇ ALTERNATİFLİ TEKLİF

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Görüşmeler için, 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KESK'TEN "EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 450 LİRA OLSUN" TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

2016 ile 2017'yi kapsayan üçüncü dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.


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