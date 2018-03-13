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Odeabank genel müdürlüğü için yeni isim

13.03.2018 - 14:50

Odeabank'ın genel müdürlük için Kerim Rota'dan sonra Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mert Öncü'ye yöneldi.

Bloomberg’e bilgi veren bir kaynak Yapı Kredi’nin Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Öncü’nün Odeabank’a genel müdür olarak atanacağı bilgisini verdi.

Odeabank’ın genel müdür koltuğu Hüseyin Özkaya’nın 2017 sonunda görevde ayrılması ile boşalmıştı. Yerine atanması beklenen Kerim Rota’ya BDDK onay vermemişti. Kariyerine 1994 yılında başlayan Öncü, Mayıs 2011’den bu yana Yapı Kredi Hazine bölümünden sorumlu.

Odeabank ve Yapı Kredi konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.


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