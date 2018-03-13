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Rekor halka arza hazırlanılıyor

13.03.2018 - 14:53

Dropbox, 36 milyon hissesini toplam 648 milyon dolar değerlemeyle halka arz edecek.

Online veri depolama platformu Dropbox, teknoloji sektörünün son yıllarda gördüğü en büyük halka arza hazırlanıyor. 36 milyon adet hissenin 16 ila 18 dolara satılacağı halka arzın 648 milyon dolar gelir getirmesi, Dropbox'un piyasa değerinin ise 7,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Talebin artması durumunda ise şirket, 5 milyon adet daha hisse satabilir.

DBX koduyla Nasdaq'ta halka arz edilecek Dropbox'ın ardından Lyft, Uber, Airbnb gibi şirketlerin de borsaya girmesi bekleniyor.

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2007'de kurulan Dropbox'ın hâlihazırda 500 milyon kullanıcısı var ancak bunların yalnızca yüzde 2'sinin ücretli üyeliği bulunuyor. Bu da şirket için yeteri kadar kârlı bir durum değil. Zira online depolama devi, geçen yıla kıyasla 112 milyon kayıpla bu yıl, 1,1 milyar dolarlık satış açıkladı. Dropbox'ın halka arz dosyasında "Eğer yeni kullanıcılar bulamazsak gelecekteki büyümemiz zarar görebilir" ifadesi yer aldı.

Apple'ın Ekim 2011'de kanserden hayatını kaybeden CEO'su Steve Jobs, 2009 yılında Dropbox CEO'su Drew Houston'a şirketini Apple'a satması yönünde bir teklif götürmüş ancak Houston Jobs'ı geri çevirmişti.

Bunun üzerine Apple'ın efsanevi CEO'su ölümünden birkaç ay önce iCloud'u tanıtmıştı. 


Etiketler

  • teknoloji sektörü
  • Dropbox
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