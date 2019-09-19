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Norveç Merkez Bankası faiz artırdı

19.09.2019 - 15:57
Norveç Merkez Bankası faiz artırdı | Ekonomi Haberleri

Küresel merkez bankalarının aksine bir faiz kararı alan Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,50’ye yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyanın önde gelen birçok ülkesinde merkez bankaları politika faizlerini indirirken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank, politika faizini yüzde 0,25 düzeyinde artırdı.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Öystein Olsen tarafından yapılan basın toplantısında açıklanan faiz kararına göre, Norveç Merkez Bankası, yüzde 1,25 olan politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50’ye yükseltti.

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Norveç Merkez Bankası, bugün açıklanan faiz kararı ile 1 yıl içinde politika faizini 4 defa artırarak, yüzde 0,75’ten yüzde 1,50’ye çıkarmış oldu.

Basın toplantısında konuşan Olsen, bugün açıklanan faiz artırımının ardından, gelecek dönemde faiz artışı öngörmediğini ve faizlerin aynı seviyede seyretmesini beklediğini kaydetti.

Faiz artışıyla birlikte, ülke ekonomisinde yaşanan büyümeden dolayı, konut sektöründe yaşanacak aşırı fiyat artışının yanı sıra borçlanma tehlikesinin de önüne geçilebileceği kaydedildi.


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