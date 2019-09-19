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Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı

19.09.2019 - 16:06
Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 362 milyon dolar azalışla 75 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 76 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 615 milyon dolar azalışla 25 milyar 567 milyon dolardan 24 milyar 952 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 977 milyon dolar azalışla 101 milyar 852 milyon dolardan 100 milyar 875 milyon dolara geriledi.


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